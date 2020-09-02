Bursa'da minibüslerde maske ve mesafe denetimi - Son Dakika

Bursa'da trafik polisleri, minibüslere yönelik maske ve mesafe denetimi yaptı.

Ankara Yolu'ndaki Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada, bazı minibüsler durduruldu.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Sürücü Bahadır Bayram gazetecilere, durakta yolcu indirdikten sonra hareket ettiği esnada kapıyı kapatamadığı için ceza yazıldığını belirterek, "Gereğini yaptım. İnsanlar için, trafik için, yasalar için yapılan bu uygulamayı teşekkürle karşılıyorum." dedi.