BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul O. (11), minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Güzel (42) yönetimindeki 35 ATS 664 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşüp yaralanan Resul, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da minibüsün çarptığı Resul yaralandı - Son Dakika