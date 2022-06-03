Bazı yolcuların minibüste sıkıştığı kazada, 12 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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