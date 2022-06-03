Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

03.06.2022 23:15
Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Bursa'da minibüsün yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Bursa'da minibüsün yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E.Ç (24) yönetimindeki 16 M 1853 plakalı minibüs, Bursa- Yalova kara yolu Panayır Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

Bazı yolcuların minibüste sıkıştığı kazada, 12 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü M.E.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı
Kaynak: AA

Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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