Bursa'da "Minik Eller, Yetişkin Gençler Sergisi"
1 saat önce
Bursa'da devlet koruması altındaki çocuklar ile huzurevi sakinlerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı.
Bursa
'da devlet koruması altındaki çocuklar ile huzurevi sakinlerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Minik Eller, Yetişkin Gençler El Emeği Göz Nuru Eserler Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, proje kapsamında huzurevi sakinleri ve çocuklar tarafından harika eserler meydana getirildiğini söyledi.
Öneş, şunları kaydetti:
"Bir gün hepimiz yaşlanacağız ama önemli olan sağlıklı ve üretken bir yaşlı olmak. Eserlerin üçte birini huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerindeki yaşlılarımız yaptı. Diğerlerini de çocuk evlerinde bulunan, koruma ve bakım altındaki çocuklarımız yaptı. Öncelikli hedefimiz; çocukların öz güvenlerini yerine getirmek ve onlara 'biz bir şeyler yapabiliyoruz, üretebiliyoruz'un öz güvenini vermektir."
Çeşitli konulardaki resimler ile bez ve cam malzemelerden süs eşyalarına yer verilen sergi 2 Şubat'a kadar açık kalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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