Bursa'da miniklerden 23 Nisan hazırlıkları - Son Dakika

23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl koronavirüs sebebiyle tören yapılamayacağı açıklandı. Çocuklar 23 Nisan bayramını evde de olsa kutlamak istediler. Bursa'da yaşayan ilk okul öğrencileri ve aileleri evde hazırlıklara başladı. Evin salonunu ve çocuk odalarını bayraklar ile süsleyen aile çocuklarıyla bayramı kutladı. Minik çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutlayarak, vakit geçirdi. Marşların çalındığı videoda Yüksel Bodur İlkokulu 4/C sınıfında okuyan minikler "çocuklar" şiiri okudu. - BURSA