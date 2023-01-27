Bursa'da miras yüzünden ailesiyle tartışan polis memuru katliam yaptı: 4 ölü - Son Dakika
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Bursa'da miras yüzünden ailesiyle tartışan polis memuru katliam yaptı: 4 ölü

27.01.2023 18:01

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir polis memuru miras yüzünden kavgalı olduğu ailesiyle tartıştı. Öfkeden gözü dönen polis memuru, annesi, iki ağabeyi ve yengesi olmak üzere 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana gelen olayda, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner (29), izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Ailesiyle arasında miras yüzünden husumet bulunan Ergüner, yeniden tartışmaya başladı.

Bursa'da polis memuru miras meselesi yüzünden tartıştığı ailesini katletti: 4 ölü

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da miras cinneti... Ölü sayısı 4'e çıktı

MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
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Bursa'da polis memuru miras meselesi yüzünden tartıştığı ailesini katletti: 4 ölü Bursa'da polis memuru miras meselesi yüzünden tartıştığı ailesini katletti: 4 ölü Bursa'da polis memuru, annesini, 2 ağabeyini ve yengesini öldürdü (2) Bursa'da polis memuru, annesini, 2 ağabeyini ve yengesini öldürdü (2)

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da miras yüzünden ailesiyle tartışan polis memuru katliam yaptı: 4 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da miras yüzünden ailesiyle tartışan polis memuru katliam yaptı: 4 ölü - Son Dakika
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