Bursa'da miras yüzünden ailesiyle tartışan polis memuru katliam yaptı: 4 ölü

Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana gelen olayda, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner (29), izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Ailesiyle arasında miras yüzünden husumet bulunan Ergüner, yeniden tartışmaya başladı.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.