Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir - Son Dakika
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Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir

08.03.2022 10:14

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'nın antrenörü Thachenko Vasly, "Türk halkı ile aile ve kardeş olduk. Çok memnunuz." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'nın antrenörü Thachenko Vasly, "Türk halkı ile aile ve kardeş olduk. Çok memnunuz." dedi.

İnegöl Belediyesi'nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklayan Vasly, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki vatandaşların bir kısmının Avrupa'ya geçtiğini, bir kısmının ülkelerinde kaldığını söyledi.

"Orası bizim vatanımız, evimiz. Gerekirse gidebiliriz." diyen Vasly, şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerimiz ile iletişim kuruyoruz. Burada bize internet sağlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ukrayna'dan daha çok ilgi görüp destekleniyoruz, minnettarız. Türk halkı ile aile ve kardeş olduk. Çok memnunuz. Vatanımızın bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Ukrayna vatandaşları adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim."

Sporcu Skviriskyi Oleksi de " Antalya'da antrenman yaparken Ukrayna'da savaş olduğunu duyduk ve ailemizle iletişime geçtik. Ailelerimizle iletişime geçtiğimizde evimize bomba düştüğünü, artık evimizin olmadığını, ailelerimizin sınırda kamplarda olduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ülkelerine dönemeyen sporcuların ilçede misafir edildiğini dile getirerek, onları en güzel şekilde ağırladıklarını bildirdi.

Ukraynalı 16 sporcunun konakladığı bungalov evlerde, misafirlerin 3 öğün yemek, kişisel ve özel ihtiyaçları İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir
Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir
Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir
Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir

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Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli sporcular Bursa'da misafir ediliyor Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli sporcular Bursa'da misafir ediliyor SPOR Ülkelerine dönemeyen Ukrayna'nın milli takım ekibi İnegöl'de ağırlanıyor SPOR Ülkelerine dönemeyen Ukrayna'nın milli takım ekibi İnegöl'de ağırlanıyor

Ukrayna, İnegöl, Milli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir - Son Dakika
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