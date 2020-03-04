Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın - Son Dakika
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Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın

6 saat önce

Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangınBURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya aksesuarları üretimi yapılan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya aksesuarları üretimi yapılan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan, mobilya aksesuarları üretiminin yapıldığı 3 katlı binanın en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bina, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:01 Kaynak: DHA
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