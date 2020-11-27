Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 13. Mobilya Sokakta bulunan bir mobilya fabrikasının talaş silosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürülen yangının ardından iş yerinde hasar meydana geldi.

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