Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDI
24.03.2021 02:31
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, önce fabrikanın yanındaki başka bir mobilya fabrikasına ardından da bir kumaş boyama fabrikasına sıçradı.
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, önce fabrikanın yanındaki başka bir mobilya fabrikasına ardından da bir kumaş boyama fabrikasına sıçradı. Bölgeye destek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından 3 fabrikadaki yangını da kontrol altına aldı. Yangın sonucu fabrikalarda ilk belirlemelere göre 50 milyon liralık hasar meydana geldi.
Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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