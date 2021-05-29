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BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

29.05.2021 08:15

Bursa, Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Bursa, Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında bulunan kimyasal madde ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla çevrede bulunan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasın meydana geldi. Gri Cadde üzerinde bulunan fabrikanın kimyasal madde depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, depoda bulunan kimyasal madde ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ederken polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol atlına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN
BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN
BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN
BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

Kimyasal, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA MOBİLYA FABRİKASININ KİMYASAL MADDE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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