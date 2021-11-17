Üye Girişi
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

17.11.2021 23:01
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Aşağıçayır Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına aldıktan sonra söndüren ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı 23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı 23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın 23:17 Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek 22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek AA Washington muhabirinden 22:08 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı 21:27 DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

Son Dakika Haberleri
23:49 Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak
23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı
23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı
23:20 Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu
23:17 Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın faiz sözlerine eleştiri: İnsanların inançlarını sarsmayın
23:04 Yükünü boşaltan kamyon uçuruma yuvarlandı, 2 işçi hayatını kaybetti
22:35 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
22:07 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak         
23:50
Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş         
23:42
Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu         
23:21
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
22:43
Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti         
22:33
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki         
19:29
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 23:56:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement