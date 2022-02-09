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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

09.02.2022 16:36
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahmudiye Mahallesi 8. Mobilya Sokak'taki 3 katlı imalathanenin son katında bulunan boyahane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Boyahanenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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