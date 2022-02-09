Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mahmudiye Mahallesi 8. Mobilya Sokak'taki 3 katlı imalathanenin son katında bulunan boyahane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Boyahanenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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