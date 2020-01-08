Bursa'da mobilya imalathanesinde işlenen cinayetin şüphelisi yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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Bursa'da mobilya imalathanesinde işlenen cinayetin şüphelisi yeniden hakim karşısında

17 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2018 yılının kasım ayında bir kişiyi mobilya atölyesinde öldürdüğü, babasını da evinde yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da mobilya imalathanesinde işlenen cinayetin şüphelisi yeniden hakim karşısında, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2018 yılının kasım ayında bir kişiyi mobilya atölyesinde öldürdüğü, babasını da evinde yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman Alemdar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık, "Yavuz'un, 'Babam sana zarar verecek' demesi üzerine konuşmak için Yusuf Candar'ın evine gittim. Orada tartışma ve kavga çıktı. Ben de silahla ateş edip ayrıldım. Sonrasında Yavuz Candar'ın dükkanına gittim. Bu konuyu görüşürken tartıştık, ardından da kavga olunca elimdeki silah patladı. Ben öldürmek istemedim." diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İnegöl'de 15 Kasım 2018'de, Yusuf Candar ile evine gelen Kahraman Alemdar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Candar'ı silahla yaralayan Alemdar olay yerinden uzaklaşmıştı. Alemdar, daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'ın, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesine gitmişti. Alemdar'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yavuz Candar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Alemdar, polis tarafından gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. Alemdar, gözaltındayken sağlık kontrolü sonrası hastaneden götürülürken bir gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Zevkten." yanıtını vermişti.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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