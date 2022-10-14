BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

14.10.2022 16:11

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Demir masa ve sandalye imalatı yapılan atölyenin üst katındaki boyahanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çalışanlar yemek molasındayken çıktığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uluslararası İmam Hatip Lisesinde elektrikli araç heyecanı Uluslararası İmam Hatip Lisesinde elektrikli araç heyecanı Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga
Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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