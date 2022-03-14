Bursa'da mobilya imalathanesine korkutan yangın - Son Dakika
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Bursa'da mobilya imalathanesine korkutan yangın

14.03.2022 17:09
Bursa'da mobilya imalathanesine korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesi numara 16 adresinde bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katındaki talaşların tutuştuğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa'da mobilya imalathanesine korkutan yangın

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Son dakika gündem: Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İnegöl, Yangın, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da mobilya imalathanesine korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da mobilya imalathanesine korkutan yangın - Son Dakika
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