Son Dakika Haberleri: Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın
Son Dakika Güncel Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın - Son Dakika

Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın

6 saat önce

Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangınBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde bulunan koltuk ve sandalye atölyesinde yangın çıktı.

Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde bulunan koltuk ve sandalye atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda iki iş yeri zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 22. Sokakta faaliyet gösteren ahşap üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Yanık bırakılan sobadan çıktığı iddia edilen yangında iş yerinden çıkan dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm iş yerine saran yangın, bitişikteki sandalye imalathanesine de sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucunda iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü
Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 10 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 06:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]