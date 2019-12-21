Bursa'da Moldova gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da Moldova gecesi - Son Dakika

Bursa'da Moldova gecesi

6 saat önce

Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları düzenlenen gecede bir araya geldi.

Bursa'da Moldova gecesi, System.String[]

Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları düzenlenen gecede bir araya geldi.


Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, ev sahipliğinde Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları bir araya geldi. İstanbul Moldova Başkonsolosu Alexandru Prigorschi'nin de katıldığı programda, Moldova'ya yapılan yatırımlar konuşuldu. Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, "Moldova'da iş yapan iş adamlarımızla bir araya geldik. Moldova ile ilgili bilgiler verdik. Kaynaşma, görüşme toplantısı yaptık. Moldova'da ticaret yapan iş adamlarımıza her zaman yardımcı olmaya hazırız. Toplantılar çok önemli. Moldova'nın sıralamasında AB birinci, Rusya ikinci ve Türkiye üçüncü sırada. Bu yıl yüzde 100 artmış. Bunda Bursa'nın çok büyük payı var. Bursa en büyük payı alan illerimizin başında geliyor" dedi. - BURSA

Serkan Yazıcı, Moldova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
19:20 TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Son Dakika
19:19 CHP kongresinde kavga çıktı - Son Dakika
19:16 Çevre bakanı kurum kirazlıtepe konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:14 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:22:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Moldova gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]