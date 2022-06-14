Bursa'da motosiklet araca saplandı - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet araca saplandı

14.06.2022 14:51
Bursa'da motosiklet araca saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Lider sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulkadir Çelik(43) yönetimindeki 16 AGH 272 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücü Murat M.(17) yönetimindeki 16 ASZ 390 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Abdulkadir Çelik, Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet araca saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet araca saplandı - Son Dakika
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