Bursa'da Motosiklet Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
20 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Metin Ducan'ın (38) kullandığı 48 JK 270 plakalı motosiklet, İstanbul-Bursa- İzmir
Otoyolu'nun Umurbey
Viyadüğü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Ducan olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan ve yaralanan Yusuf Edin Arslan ise 112 Acil Servis
ekiplerince, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, söz konusu motosiklete çarpmamak için yavaşlayan 4 otomobil de zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonucu otomobillerde hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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