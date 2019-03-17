Bursa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
55 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhun
Çevrim (19) yönetimindeki 16 JE 136 plakalı motosiklet, Bursa- Ankara
kara yolu Yeniköy
Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, Ceyhun Çevrim ile motosiklette bulunan Semih Kaçar (18) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:05 Kaynak: AA
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