Son Dakika Haberleri: Bursa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

55 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Bursa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhun Çevrim (19) yönetimindeki 16 JE 136 plakalı motosiklet, Bursa- Ankara kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Ceyhun Çevrim ile motosiklette bulunan Semih Kaçar (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:05 Kaynak: AA

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