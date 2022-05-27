Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

27.05.2022 21:08

Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada Site sakinlerinin gözleri önünde motosikleti çaldı Bursa'da yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitenin kapısındaki motosiklet site sakinlerinin gözü önünde çalındı.

Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Site sakinlerinin gözleri önünde motosikleti çaldı

BURSA - Bursa'da yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitenin kapısındaki motosiklet site sakinlerinin gözü önünde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey mahallesinde meydana geldi. Sitenin giriş kapısına bırakılan motosikleti gören hırsız bir süre çevreyi izledikten sonra harekete geçti. Kaldırımda yürüyen kadınlara aldırış etmeden sakin tavırlarla hareket eden hırsız kısa sürede motosikleti çalarak gözden kayboldu. Hırsızın sakin tavırla ve siteye giriş çıkış yapanlara rağmen sürükleyerek çaldığı motosikletle kayıplara karıştı. Motosikletin çalınma anları sitenin güvenlik kameraları tarafından 3 farklı açıdan anbean kaydedildi.

Kapıya geldiğinde motosikletini göremeyen araç sahibi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri sitenin güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

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Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı Bursa'da göz göre göre motosiklet hırsızlığı kamerada Bursa'da göz göre göre motosiklet hırsızlığı kamerada
Kaynak: İHA

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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