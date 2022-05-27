Bursa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Site sakinlerinin gözleri önünde motosikleti çaldı

BURSA - Bursa'da yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitenin kapısındaki motosiklet site sakinlerinin gözü önünde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey mahallesinde meydana geldi. Sitenin giriş kapısına bırakılan motosikleti gören hırsız bir süre çevreyi izledikten sonra harekete geçti. Kaldırımda yürüyen kadınlara aldırış etmeden sakin tavırlarla hareket eden hırsız kısa sürede motosikleti çalarak gözden kayboldu. Hırsızın sakin tavırla ve siteye giriş çıkış yapanlara rağmen sürükleyerek çaldığı motosikletle kayıplara karıştı. Motosikletin çalınma anları sitenin güvenlik kameraları tarafından 3 farklı açıdan anbean kaydedildi.

Kapıya geldiğinde motosikletini göremeyen araç sahibi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri sitenin güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.