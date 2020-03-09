Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Bursa'da motosiklet sürücü ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Ercan V. idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet devrildi. Kaza sonucu düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler Ercan V.'nin yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde taptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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