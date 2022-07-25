Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

25.07.2022 01:15
Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Bursa'da sıcak havalarda kask takmayan motosiklet sürücüleri için trafik ekipleri sıkı denetim başlattı.

Bursa'da sıcak havalarda kask takmayan motosiklet sürücüleri için trafik ekipleri sıkı denetim başlattı. Ceza puanını aşan bir sürücünün ehliyetine el konulurken, motosikleti de bağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada motosiklet sürücülerini denetlemek için uygulama noktası oluşturdu. Denetimlerde sıcak havada kask takmayan motosiklet sürücülerine 196 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyet ve ruhsat denetimi de yapıldı. Bir sürücünün ceza puanını aşması sonucu ehliyetine el konularak, motosikleti bağlandı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika
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