Bursa'da motosiklet ile kamyonetin kazası kameralarda

Bursa'da motosiklet sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü önünde seyreden kamyonetin döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı. Kaza kıl payı atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA
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