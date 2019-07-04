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Bursa'da motosiklet traktöre çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

41 dakika önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet traktöre çarptı.

Bursa'da motosiklet traktöre çarptı; 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet traktöre çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, yolcu konumunda bulunan 1 kişi ise yaralandı. 
Kaza akşam saatlerinde Boğazköy Mevkiinde meydana geldi. Yeniköy'den Karacabey istikametine giden Hikmet Maraz (49) yönetimindeki 16 EGG58 plakalı motosiklet, Boğazköy yakınlarındaki Tokat virajında kontrolden çıktı. Maraz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, Tamer K. (40), yönetimindeki  16 TJ 486 plakalı saman yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüzklenen motosikletin sürücüsü Maraz olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında bulunan yolcu Selda G. ise yaralandı. İki tekeri patlayan saman yüklü traktör ise devrildi. Kazada yaralanan Selda G. sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selda G., buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
Karacabey, Bursa, Güncel
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