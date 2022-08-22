Bursa'da tehlikeli yolculuklar kamerada - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeli yolculuklar kamerada

22.08.2022 11:33

Bursa'da motosiklet ve otomobillerdeki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı.

Bursa'da motosiklet ve otomobillerdeki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı.

İlk olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebekli bir aile gidecekleri yere bir motosiklete binerek gittiler.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kaydedildi. Üstü açık otomobilde sınırları aşan bir kişi bagaja oturarak gitti.

Öte yandan bir grup arkadaş tek motosiklete canlarını tehlikeye atarak 4 kişi bindiler.

Tehlikeli yolculuklar trafikteki sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ankara, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tehlikeli yolculuklar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tehlikeli yolculuklar kamerada - Son Dakika
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