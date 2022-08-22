Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kaydedildi. Üstü açık otomobilde sınırları aşan bir kişi bagaja oturarak gitti.

İlk olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebekli bir aile gidecekleri yere bir motosiklete binerek gittiler.

Kaynak: İHA

Ankara, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da tehlikeli yolculuklar kamerada - Son Dakika

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