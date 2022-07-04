Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı

04.07.2022 23:54

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yolun kenarında yürüyen kadına çarptı.

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yolun kenarında yürüyen kadına çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülal M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 RBS 81 plakalı motosiklet, yolun kenarında yürüyen Hatice A.'ya çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı - Son Dakika
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