Bursa'da motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'da motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, ağır yaralandı
04.03.2021 19:01
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, hastaneye kaldırıldı.
Ziya Kaya Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki kooperatif binasına doğru yürüyen Avcı'ya B.A'nın (28) kullandığı 59 ZJ 067 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen Avcı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Avcı'nın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Motosiklet sürücüsü B.A. gözaltına alındı.
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