Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
06.03.2021 14:29
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. Cihan D. (19) yönetimindeki 16 KHS 03 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Atakan K. (16) yönetimindeki 16 AIM 164 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Atakan K. yaralandı. Atakan K., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2 bin 680 TL ceza verildi. Motosikletin sahibi babaya da ceza yazıldı.
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