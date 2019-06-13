Son Dakika Haberleri: Bursa'da motosikletli genç ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da motosikletli genç ölümden döndü

3 saat önce

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole düşen motosikletli genç yaralandı.

Bursa'da motosikletli genç ölümden döndü, System.String[]
Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole düşen motosikletli genç yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu Yenice köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EID 81 plakalı hafif ticari aracı ile Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü 31 yaşındaki S.U., İnegöl Yenice köprülü kavşağı mevkiine geldiği sırada yanından geçen aracın sıkıştırması sonucu hamle yaparak sol şeritten sağ şeride geçmek zorunda kaldı. Aniden şerit değiştiren hafif ticari araca arkasından seyir halinde olan sürücü 29 yaşındaki Salim Tok yönetimindeki 07 LGH 23 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi.

Kazada yaralanan genç motosikletli sağlık ekibi tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:54 Kaynak: İHA
İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da esrarengiz olay! Çocuklar asansör boşluğunda buldu, polis harekete geçti Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi Apartmandaki kötü kokular cesedi ortaya çıkarttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:42:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da motosikletli genç ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]