Bursa'da Motosikletli Polisin Şehit Olduğu Kazayla İlgili Dava

Bursa
'da, motosikletli polis timi ile taksinin çarpışması sonucu bir polisin şehit olduğu kazanın ardından tutuklanan taksi şoförünün yargılanmasına başlandı.
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sıtkı Dağ
ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Kazada yaralanan ve tedavisi süren müşteki sanık motosiklet sürücüsü Sezer Berktaş ise duruşmaya gelmedi.
Mahkeme heyetince sorgulanan Sıtkı Dağ, polise ve savcıya verdiği ifadeyi tekrarladı.
Şehit polisin yakınlarına başsağlığı, yaralı polis memuruna da acil şifalar dileyen Dağ, şunları kaydetti:
"Kükürtlü Caddesi'nde bulunan taksi durağına girmek için U dönüşü yapmak istedim. Sağımı, solumu kontrol ettim. U dönüşünün yasak olduğunu biliyorum, ama sola dönüşün yasak olduğunu bilmiyordum. Yeşil ışık bana yanıyordu. Dönüşümü yapıp, el frenimi çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana ne olduğunu hemşireye sorduğumda kaza yaptığımı söyledi."
Dağ, motosikleti kullanan polis memuru Berktaş'tan şikayetçi olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Sıtkı Dağ'ın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kükürtlü Taksi Durağı önünde, 21 Ekim 2018'de, Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksi çarpışmıştı. Kazada, motosikletteki iki polis memuru ile taksi şoförü yaralanmıştı. Polislerden Hayrettin Yılmaz
, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.