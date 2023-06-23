Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden aracını bırakarak kaçtı - Son Dakika
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Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden aracını bırakarak kaçtı

23.06.2023 19:27

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü, yaralıya yardım etmeden olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün yaralının yanına gidip geri çekildiği, çevredekilerin yardımıyla yaralıya müdahale edildiği görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç'ın (58) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, ara sokaktan çıkan motosikletliye çarptığı, çarpmanın şiddetiyle havalanan sürücünün kaldırıma düştüğü görüldü.

ARACINI PARK EDİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücünün yaralının yanına gittiği, çevredekilerin uyarısıyla otomobilini geri çektiği anlar da görüntüde yer aldı. Çevredekiler yaralıya yardım ederken, kadın sürücünün aracını park ederek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: DHA
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Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden aracını bırakarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden aracını bırakarak kaçtı - Son Dakika
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