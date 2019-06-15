Son Dakika Haberleri: Bursa'da muharip gazilere Kıbrıs'tan madalya ve berat
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da muharip gazilere Kıbrıs'tan madalya ve berat

1 saat önce

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında muharip gazilere madalya verildi.

Bursa'da muharip gazilere Kıbrıs'tan madalya ve berat, System.String[]
Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında muharip gazilere madalya verildi.

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında, Gemlik'te 24 gaziye madalya verildi. Törene; Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Garnizon Komutanı Kıvanç Kerpişçi, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kadir Tan, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, protokol konuşmalarında Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine ve stratejik durumuna değinilirken, harekatta şehit olanlar da yad edildi.

Gemlik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak muharip gazi olan 24 gaziye madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Hayatta olmayan gazilerin madalyaları ise eşleri ve çocuklarına takdim edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
Türkiye, Bursa, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman otomotiv devinin yeni fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış ABD'den yeni Türkiye açıklaması: Aramızın açılmasına izin vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:34:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da muharip gazilere Kıbrıs'tan madalya ve berat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]