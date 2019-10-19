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Bursa'da Muhtarlar Günü etkinliği

2 saat önce

Bursa'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Bursa'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, muhtarlığın, Osmanlı'dan bugüne taşınan ender kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Muhtarların, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan muhtarlık, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Muhtarlar, demokrasinin temel taşıdır' anlayışına sadık kalarak çağdaş, hukukun üstünlüğüne inanan, toplum ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümü noktasında sorumluluk alan muhtarlar olarak, bağımsız bir Muhtarlar Yasası çıkartılarak, görev ve sorumluluklarımızın kanun güvencesi altına alınması en büyük isteğimiz ve arzumuzdur. Bu konuda, son dönemde özlük haklarımızda önemli iyileştirmeler sağlayan Cumhurbaşkanımız ve Gazi Meclis'in gerekli adımları atacağından hiç şüphemiz yok."

Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet Yeğit, Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü ve muhtarlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:03 Kaynak: AA
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