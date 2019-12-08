Son Dakika › Güncel › Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri - Son Dakika
Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri
6 saat önce
Türkiye'nin sevilen Türk halk müziği sanatçıları Musa Eroğlu ve Güler Duman, Yediveren Orkestrası ile birlikte Bursa'da müzikseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Türkiye'nin sevilen Türk halk müziği sanatçıları Musa Eroğlu ve Güler Duman, Yediveren Orkestrası ile birlikte Bursa'da müzikseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Yediveren Orkestrası ve Güler Duman sahne aldı.
Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Musa Eroğlu, "Mihriban" ve "Halil İbrahim" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra birçok türküyü izleyenlerle birlikte seslendirdi.
Konser sonunda sanatçıların performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 10 yaralı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı