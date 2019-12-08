Son Dakika Haberleri: Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri
Son Dakika Güncel Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri - Son Dakika

Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri

6 saat önce

Türkiye'nin sevilen Türk halk müziği sanatçıları Musa Eroğlu ve Güler Duman, Yediveren Orkestrası ile birlikte Bursa'da müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'nin sevilen Türk halk müziği sanatçıları Musa Eroğlu ve Güler Duman, Yediveren Orkestrası ile birlikte Bursa'da müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Yediveren Orkestrası ve Güler Duman sahne aldı.

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Musa Eroğlu, "Mihriban" ve "Halil İbrahim" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra birçok türküyü izleyenlerle birlikte seslendirdi.

Konser sonunda sanatçıların performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri

Musa Eroğlu, Güler Duman, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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