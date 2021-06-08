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Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi - Son Dakika

Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi

08.06.2021 10:57

Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi Marmara'nın Güney'inde müsilaj tehlikesi devam ediyor Belediyeler 320 ton müsilaj topladı, yine birikti Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı.

Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi

Marmara'nın Güney'inde müsilaj tehlikesi devam ediyor

Belediyeler 320 ton müsilaj topladı, yine birikti

BURSA - Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da tamamen salya ile kaplı sahile giden vatandaşlar sapsarı manzara ile karşılaşınca isyan etti. Gemlik ve Mudanya ilçelerinde belediyeler tarafından denizden 320 ton müsilaj toplanıp katı atık yakma tesislerine gönderildi.

Sahil kesiminde müsilaj manzaralı tatillerine devam eden yazlıkçılar, bir an önce bu felaketten kurtulmak istediklerini dile getirdi. Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa'nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengiye boyayan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele başladı. Kıyı ve büyük şehir belediyeleri kiraladıkları müsilaj temizleme gemileriyle yaklaşık 320 ton deniz salyasını temizlemeyi başardı. Fakat rüzgarın etkili olduğu Marmara'da müsilajlar yeniden kıyılarda gün yüzüne çıktı.

Marmara Denizi'nin güney kıyısında bulunan ve Bursa'nın sahil ilçesi olan Mudanya'da yaşayan Hasan Cansıra, "Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor" dedi.

Mudanya'da yaz kış oturduklarını ve son 3 aydır müsilajı gördüklerini belirten Zeynep Cansıra, "Biz her yaz denize girmeyi çok seviyoruz. Ama bu sene deniz hayatı bitti bizim için. Bu şekilde giremeyiz. Ben sabah saat 08.00'de çıktım, yürüyüş yaptım. Deniz pırıl pırıldı. Şimdi ise görüldüğü gibi çok berbat bir şekilde" dedi.

Normal zamanda Bursa'da yaşayan ve yazları Mudanya'ya giden bir kişi ise, eline aldığı demir kancayla vatandaşların yere attığı pislikleri ve maskeleri topladığını anlattı. Çevreci vatandaş, bir an önce virüs ve bu müsilaj felaketinden kurtulmak istediğini dile getirerek, "Engelli yeğeninin beni denize ne zaman götüreceksin diye soruyor. Ona bu durumu anlatamıyorum" dedi.

Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi

Güzelyalı, Mudanya, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi - Son Dakika


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