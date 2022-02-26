Müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Müstakil ev alevlere teslim oldu

26.02.2022 16:07

Müstakil ev alevlere teslim oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev alev alev yandı.

Müstakil ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın İnegöl'ün Yenice mahallesi 1. okul sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bitişiğindeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemleri alırken, çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu
Müstakil ev alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
Bursa'da ahşap bina alev alev yandı Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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