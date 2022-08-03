Bursa'da müstakil evde korkutan yangın

Bursa'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle Lofçalı Ali Sokak'ta saat 18.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında müstakil evin büyük bölümü yanarken, alevler yandaki eve de sıçrayarak çatı bölümünde hasara sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev sahibi olan 86 yaşındaki Hayriye Ünen'in evde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yaşlı kadının 15 gündür gelininin evinde olduğu öğrenildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA