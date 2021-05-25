Son dakika! Müstakil evde yangın paniği - Son Dakika

Müstakil evde yangın paniği

BURSA - Bursa'da tek katlı müstakil ev yanarak kül oldu. Yangını kundaklama olarak düşünen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını kundaklama olarak düşünen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.