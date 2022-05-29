Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
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Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi

29.05.2022 17:26

Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi Bursa'da mutfaktan yükselen alevler, evi kullanılmaz hale getirdi.

Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi

BURSA - Bursa'da mutfaktan yükselen alevler, evi kullanılmaz hale getirdi. Tüp patlaması olduğu iddia edilen yangında, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçe Çalı Mahallesinde müstakil 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktaki tüpün patlaması sonucu yükselen alevler, kısa sürede diğer binanın dışını sardı. Tüpün patladığını iddia eden vatandaşlar, kendini imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti.

Diğer binalara sıçramadan, alevler söndürülürken, yangında kimsenin canına zarar gelmemesi sevindirdi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi
Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mutfakta çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika


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