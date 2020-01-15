Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2) - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.