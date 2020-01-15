Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2) - Son Dakika

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

6 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi
Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
18:48 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. - Son Dakika
18:48 Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - Son Dakika
18:48 Başkan Altay: Tüm şehirlerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum - Son Dakika
18:43 Avrupanın 3. büyük kongre merkezi başkan Ömer Günel'in projesiyle yeniden canlanacak - Son Dakika
18:43 Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]