Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi

6 saat önce

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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