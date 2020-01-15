Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi - Son Dakika

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Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi
6 saat önce
Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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