Bursa'da narkotik operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da narkotik operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da narkotik operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da 10 zehir taciri gözaltına alınırken, 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da narkotik operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Bursa'da 10 zehir taciri gözaltına alınırken, 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.


İl merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, .O.,M.K., B.S., R.T., Ş.K., H.T.A., F.B., E.Ö., U.S. ve H.Ö.'nün uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alınırken, 450 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 60 gram kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından E.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. ve B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca emniyetteki işlemleri biten R.T., Ş.K., H.T.A., F.B., E.Ö., U.S. ve H.Ö. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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