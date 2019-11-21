Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı
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Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltıBURSA - Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı

BURSA - Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 15 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannobinoid ve ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheliden F.O., A.K., D.G. ve İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Bursa'da narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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