Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika

Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu

6 saat önce

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu, System.String[]

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E., E.K., E.Y. ve N.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 320 gram kannabinoid, 215 gram metamfetamin, presleme cihazı ile çok sayıda paketlemede kullanılan vakumlama poşetleri ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. E.E., E.K., E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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