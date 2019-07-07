Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

6 dakika önce

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu çıkısı ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahısları takibe aldı. Uzun süre yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şahısların ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Operasyonlarda S.D., K.T., B.M., M.S.M., H.S., O.F., K.A., M.A. ve S.Ü. isimli 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 450 gram metamfetamin, 270 gram esrar, 65 adet uyuşturucu tablet, 55 gram bonzai, satılmak üzere paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi ve esrar öğütmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İlk işlemleri için emniyete götürülen 9 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından çevik kuvvet polisi eşliğinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Tilki vurmak isterken kendini vurdu Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:12:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]