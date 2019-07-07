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Bursa'da narkotik operasyonu: 9 kişi gözaltında

1 saat önce

Bursa'da narkotik operasyonu: 9 kişi gözaltında 3'ü kadın 9 zehir taciri gözaltındaBURSA - Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Bursa'da narkotik operasyonu: 9 kişi gözaltında
3'ü kadın 9 zehir taciri gözaltında
BURSA - Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu çıkısı ele geçirildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahısları takibe aldı. Uzun süre yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şahısların ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Operasyonlarda S.D, K.T, B.M, M.S.M, H.S, O.F, K.A, M.A. ve S.Ü. isimli 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 450 gram metamfetamin, 270 gram esrar, 65 adet uyuşturucu tablet, 55 gram bonzai, satılmak üzere paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi ve esrar öğütmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.
İlk işlemleri için emniyete götürülen 9 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından çevik kuvvet polisi eşliğinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.
Bursa'da narkotik operasyonu: 9 kişi gözaltında
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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