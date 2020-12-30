Son dakika haber... Narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler İ.A, V.K, F.K, K.Ç, E.İ, G.Y, E.G, M.S.İ, Ö.O, M.Ş. ve S.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Çevredeki vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden gözaltına alınan şüphelileri götüren narkotik polislerine alkışlarla destekte bulundu.

Polisler de araçların sirenlerini çalarak vatandaşlara karşılık verdi.