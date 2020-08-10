Bursa'da narkotik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, işlemleri daha sonra biten diğer 2'si ise bugün adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.U., S.K, H.A., Ç.B., G.V., R.K., N.Ö. ve A.Ş.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 8 şüpheliyi de yakaladı. Yapılan aramalarda 90 gram sentetik kannabinoid, 70 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.U., S.K, H.A., Ç.B., G.V. ve R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri daha sonra biten N.Ö. ve A.Ş. ise bugün adliyeye sevk edildi. - BURSA